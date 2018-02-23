«Русал» определился с датой ухода Дерипаски с поста президента компании

09:06 23 февраля 2018 0

Он останется рядовым членом совета директоров компании Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Олег Дерипаска покинет пост президента компании «Русал» с 15 марта, сообщает «Интерфакс». Дерипаска останется в совете директоров «Русала» в качестве рядового члена совета. Его годовое вознаграждение составит 120 тысяч фунтов (это порядка 9,5 млн рублей).

С 15 марта пост президента «Русала» займет Владислав Соловьев. Он станет также генеральным директором группы компаний En+ Group, сообщает пресс-служба компании. Владислава Соловьева на его прежнем посту сменит финансовый директор «Русала» Александра Бурико, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что Олег Дерипаска планирует покинуть должность президента компаний En+ и «Русал». Предполагалось, что он займется развитием группы ГАЗ и стратегическим партнерством с корпорацией Volkswagen, пишет Life.ru.