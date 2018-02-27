Звезду «Аншлага» преследуют экстрасенсы, которые узнали о ее страшной болезни

14:46 27 февраля 2018 3

Рожкова верит в традиционную медицину Фото: Wikimedia Commons

Юмористка Светлана Рожкова призналась, что у нее обнаружили нарушения в работе печени. О болезни звезды «Аншлага» уже узнали мошенники-экстрасенсы, которые звонят ей, предлагая свои услуги.

«Это серьезное аутоиммунное заболевание печени. Я узнала о нем совершенно случайно. Прихватило сердце, и меня направили на консультацию в Институт кардиологии — оказалось, что оно барахлило из-за интоксикации крови. Сделали полное обследование и неожиданно обнаружили нарушения в работе печени! Оперировать, к счастью, не надо. Только в случае, если орган откажет. Предстоит длительное дорогостоящее лечение», — цитирует Рожкову Starhit.

По словам артистки, денег на лечение ей пока хватает. Тем более что коллеги по «Аншлагу», где она часто выступает, пообещали помочь ей в случае необходимости. В то же время ей приходится отбиваться от мошенников, которые хотят заработать на ее болезни. «Не зная точного диагноза, тут же начали названивать всякие экстрасенсы, навязывать свои услуги, — продолжает Рожкова. — Я, конечно, отказываюсь».

Юмористка подчеркнула, что верит только в традиционную медицину: три года назад от онкологии умер ее отец, а семья перепробовала все методы, чтобы его вылечить, в том числе и народные.