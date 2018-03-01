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01 марта 2018
21:19  01 марта 2018 0

Никита Михалков рассказал о сложных отношениях с отцом. «Он детей ненавидел»

Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Москва, михалков никита
Михалков постиг гениальность творчества отца спустя годыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Кинорежиссер и продюсер Никита Михалков поведал общественности о конфликте с отцом, писателем и поэтом Сергеем Михалковым. Артист также высказался о творчестве литератора и его личных качествах.

«Он детей ненавидел, как дети ненавидят друг друга», — цитирует Михалкова-младшего Lenta.ru. Кинематографист поделился, как однажды во время совместной поездки на автомобиле с отцом высказался пренебрежительно о творчестве последнего. Поэт обиделся и высадил сына, заявив, что его произведения кормят Михалкова-младшего. Будущему режиссеру пришлось пройти пешком 20 километров.

Однако артист признался, что в сознательном возрасте познал гениальность отца. «Недавно я открыл его стихи — в них бриллиант за бриллиантом. Какие они смелые и удивительные», — рассказал продюсер. Михалков добавил, что его родитель никогда не врал и верил в свои слова, не терял чувство юмора и самоиронии и «никогда не был старым».

Сергей Михалков — детский писатель, поэт и баснописец, автор второй редакции текста гимна СССР и гимна Российской Федерации. Скончался в 2009 году в возрасте 96 лет. 13 марта (28 февраля по старому стилю) в стране отмечают 105 лет со дня его рождения.

Ксения Томашова
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