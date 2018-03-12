Самообеспеченность помидорами в два раза превысила потребности россиян

04:27 12 марта 2018 0

Всего в хозяйствах всех категорий было собрано 3,23 млн тонн томатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам прошлого года самообеспеченность томатами в России составила 220%. В Минсельхозе рассказали, что в хозяйствах всех категорий было собрано 3,23 млн тонн томатов, в то время как потребность населения составляет всего 1,47 млн тонн.

В сравнении с 2016 годом показатель самообеспеченности помидорами возрос на семнадцать процентов. По данным Минсельхоза, увеличение этого показателя происходит за счет мер государственной поддержки, которые направлены на модернизацию и строительство тепличных комплексов, передают «Известия».

Ранее, глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что поставки турецких томатов с момента получения на ввоз в Россию находятся на крайне низком уровне. Причиной является маленький спрос на помидоры из Турции в нашей стране.

«Мы открыли для Турции квоту — 50 тысяч тонн, а я вам скажу, что прошло практически около полугода и всего лишь завезено 10 тысяч тонн. Или того меньше», — цитирует Life министра. По его мнению, российские производители смогли предложить гражданам более качественные томаты, чем турецкие.