{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
04:27  12 марта 2018 0

Самообеспеченность помидорами в два раза превысила потребности россиян

Ресторан
Всего в хозяйствах всех категорий было собрано 3,23 млн тонн томатовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам прошлого года самообеспеченность томатами в России составила 220%. В Минсельхозе рассказали, что в хозяйствах всех категорий было собрано 3,23 млн тонн томатов, в то время как потребность населения составляет всего 1,47 млн тонн.

В сравнении с 2016 годом показатель самообеспеченности помидорами возрос на семнадцать процентов. По данным Минсельхоза, увеличение этого показателя происходит за счет мер государственной поддержки, которые направлены на модернизацию и строительство тепличных комплексов, передают «Известия».

Ранее, глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что поставки турецких томатов с момента получения на ввоз в Россию находятся на крайне низком уровне. Причиной является маленький спрос на помидоры из Турции в нашей стране.

«Мы открыли для Турции квоту — 50 тысяч тонн, а я вам скажу, что прошло практически около полугода и всего лишь завезено 10 тысяч тонн. Или того меньше», — цитирует Life министра. По его мнению, российские производители смогли предложить гражданам более качественные томаты, чем турецкие.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров