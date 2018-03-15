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15 марта 2018
Главные новости Москвы
16:01  15 марта 2018 0

Путин приехал на прощание с Табаковым. ФОТО

Владимир Путин посетил церемонию прощания в МХТ им. ЧеховаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин приехал на прощание с российским актером, режиссером театра и кино Олегом Табаковым, сообщает «Газета.Ru». Церемония проходит в МХТ имени Чехова.

Ранее президент назвал кончину Табакова невосполнимой утратой для всей России. Путин также отметил, что актер был безмерно обаятельным человеком, передавало «Федеральное агентство новостей».

Проститься с Табаковым сегодня приехали тысячи людей, среди которых поклонники таланта великого артиста, известные актеры, режиссеры, политики. На прощании с художественным руководителем МХТ им. Чехова и театра «Табакерка» появились мэр Москвы Сергей Собянин, режиссер и актер Владимир Меньшов со своей супругой, актрисой Верой Алентовой, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр культуры России Владимир Мединский и многие другие.

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Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Художественный руководитель МХТ им. Чехова и театра «Табакерка» Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище, уточнял сайт «Подмосковье сегодня».

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Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»

Валерия Романова
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