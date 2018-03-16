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16 марта 2018
14:41  16 марта 2018 1

Комедийный сериал, в котором Яна Троянова сыграла главную роль, признали лучшим в России

Яна Троянова. Пресс-показ нового сериала ТНТ «Ольга». Екатеринбург, троянова яна
Троянову похвалили в Сети за естественность и профессиональную игруФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала сериал «Ольга» лучшим комедийным сериалом в России. Об этом на своей странице в Instagram сообщила екатеринбургская актриса Яна Троянова, которая сыграла в ленте главную роль.

Троянова поблагодарила зрителей за признание и порадовалась в соцсети. «Только что сериал „Ольга“ во-второй раз стал лучшим комедийным, по версии АПКиТ, а это вам не шухры-мухры там всякие. Ну, короче! Спасибо-то вам, зрители! За любовь спасибо! Люблю вас», — подписала актриса пост.

Подписчики поздравили екатеринбурженку и разделили с ней восторг. «Это единственный сериал на нашем ТВ, который я могу пересматривать по несколько раз и ни фига не надоедает. Отличный подбор актеров, отличный сценарий и много юмора… С нетерпением ждем третью часть… Яна, Вы такая настоящая! Поздравляю!.. Умничка! Сериал, который поднимает настроение и вселяет в тебя жизнь!.. Спасибо ВАМ за такую великолепную игру и нереальный сериал», — прокомментировали пользователи.

Ранее Яна Троянова призналась, что в постельных сценах на съемках ее всегда заменяет дублерша. Актриса считает, что такие сцены получаются наигранными, а реально заниматься сексом перед камерой — неприемлемо, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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