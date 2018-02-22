Уральская звезда сериала «Ольга» рассказала, почему боится заниматься сексом

20:29 22 февраля 2018 1

Яна Троянова рассказала о своем отношении к постельным сценам в кино Фото: Яна Троянова, «Инстаграм»

Актриса из Екатеринбурга Яна Троянова рассказала о своем отношении к откровенным сценам в кино. По ее словам, в таких ситуациях ее всегда заменяет дублер.

«Поцелуи в кадре — вообще мерзость, от экрана отворачиваюсь, недоумеваю: „Зачем при людях целуются?“ Мнимым сексом заниматься перед камерой тоже не смогу — начну колоться, ржать. Это всегда очень искусственно выглядит», — цитирует актрису портал «Дни.ру». Яна Троянова также поделилась, что ей всегда проще работать над картиной, если сценарий написал ее муж — Василий Сигарев. По ее словам, она часто сталкивается с трудностями при работе над своим персонажем, когда готовится к съемкам в каком-либо сериале. При этом главная роль в сериале «Ольга» тоже далась Трояновой непросто — для этой работы она изучала характеры близких и знакомых ей людей. Только к концу первого сезона она смогла полностью разгадать своего персонажа, призналась актриса.

При этом некоторые режиссеры требуют от актеров по-настоящему заниматься любовью в кадре, что Яна Троянова считает неприемлемым. Тем не менее, некоторые артисты не стесняются идти на это ради роли. Так, отказываться от настоящих постельных сцен не стали актеры в фильмах «Нимфоманка» и «Антихрист» Ларса фон Триера, пишет Nation News.