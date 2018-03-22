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22 марта 2018
21 марта 2018
03:13  22 марта 2018 0

Трамп заявил о желании наладить отношения с Россией и разнес «лживые» американские СМИ

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил необходимость наладить отношения с РоссиейФото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о желании наладить отношения с Россией, а также жестко раскритиковал американские СМИ за упреки в его адрес из-за поздравления российского лидера Владимира Путина с переизбранием. Своей позицией по вопросу мирного диалога между двумя государствами он поделился в Twitter.

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом [бывший президент США Барак] Обама тоже звонил ему). Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели от меня, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!», — написал Трамп в соцсетях, отметив важность восстановления отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Москва, по его словам, может помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, Ираном, запрещенной террористической организацией ИГИЛ и даже надвигающейся гонкой вооружений. Наладить сотрудничество с российской стороной, как отметил Трамп, пытались экс-президенты США Джордж Буш и Барак Обама, а также госсекретарь Хиллари Клинтон. Первому не хватило смекалки, двум другим — энергии и взаимопонимания, добавил американский лидер.

Ранее, как напоминает RT, Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента. Во врея беседы лидеры стран договорились начать подготовку двусторонней встречи для обсуждения гонки вооружений, ситуации вокруг Украины и других важных вопросов.

Сергей Демин
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