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30 марта 2018
19:51  30 марта 2018 0

Антимонопольщики обвинили компании из Тюмени и Челябинска в сговоре. Речь о миллиардах рублей

клипарт, офис, бухгалтерия, документы, бизнес, аудит, отчетность
«Транснефти» предлагалась заведомо невыгодная сделкаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени региональное управление антимонопольной службы (УФАС) раскрыло сговор между местной компанией «Фундаментстройаркос» и челябинской «Конар». Жертвой сговора недобросовестных партнеров стала «Транснефть», потерявшая около 3 миллиардов рублей.

По словам руководителя УФАС по Тюменской области Игоря Веретенникова, «Фундаментстройаркос» и «Конар» решили договориться во время торгов на поставку термостабилизаторов грунта для прокладки нефтепроводов в ЯНАО. Одна из компаний выставляла за свои услуги (заказчиков которых выступала «Транснефть») начальную цену, вторая эту цену завышала. В итоге контракт заключался с первой компанией, которая позже привлекала второго участника сговора в качестве субподрядчика.

«Такие торги проводились с 2015 года по настоящее время. Общая сумма контрактов по закупкам составила более 10 млрд рублей. В результате действия картеля, ущерб „Транснефти“, по нашим предварительным подсчетам, равен около 3 млрд рублей», — цитирует Веретенникова РБК Тюмень.

В УФАС подчеркнули, что участникам сговора грозит серьезный денежный штраф. В свою очередь, представители компаний, уличенных в нарушении закона, назвали дело необъективным и надуманным. «Это решение не только не вступило в законную силу, его вообще нет в природе. После того, как оно появится, у нас будет три месяца на обжалование, и мы, разумеется, этим воспользуемся. Сомнений в том, что мы его отменим в суде, мало. Потому что оно однобокое, надуманное и необъективное», — заявил начальник отдела правового обеспечения «Конар» Алексей Мотовилов.

Сергей Макеев
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