На Дальнем Востоке мужчина убил и расчленил подругу из-за 2,5 тысяч рублей

09:41 05 апреля 2018 0

Мужчина убил и расчленил свою знакомую, заподозрив ее в краже Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Еврейской автономной области предстанет перед судом за убийство 17-летней девушки, которую он заподозрил в краже 2,5 тысяч рублей. Преступление произошло после пьяной ссоры.

Обвиняемый совершил убийство девушки в сентябре 2017 года, рассказали в прокуратуре региона. В день совершения преступления мужчина был пьян, между ним и несовершеннолетней разгорелась ссора — он обвинил ее в краже денег. Он ударил девушку кулаком по голове, а затем ранил ножом в спину. В результате она умерла от потери крови. Тогда злоумышленник решил избавиться от тела девушки, расчленил его и вывез в лес. В ходе расследования убийца дал признательные показания, теперь его будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Не менее страшная история произошла в Японии, пишет портал «Дни.ру». Там в чемодане у русского мигранта нашли отсеченную голову женщины. Другие останки жертвы полицейские нашли в двух других местах — в горах у западной части города Осака и в Киото.