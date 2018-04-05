13:52 05 апреля 2018 0

Соглашение о переплате налога действовало с 2013 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У одного из ведущих мировых производителей и экспортеров калия из Прикамья закончилось соглашение о переплате налога на прибыль с краевым правительством. Стороны продлевали документ с 2013 года. Однако прибыль компании за прошлый финансовый год меньше, чем была ранее.

Об этом свидетельствует годовой отчет компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В пресс-службе ПАО «Уралкалий» на запрос «URA.RU» ответили: «Сейчас у ПАО нет соглашений с правительством края о переплате налога на прибыль. Но и когда соглашение было, оно никак не влияло на ставку налога на прибыль».

Соглашение о поддержании минимальной суммы платежей по налогу на прибыль действовало с апреля 2013 года, напоминают аудиторы в отчетности за полгода. Изначально оно было рассчитано до 2015 года, однако затем его продлевали. Переплата в размере около 7,5 млрд рублей возникла в 2012 году после присоединения убыточной «Камской горной компании». Следующие годы «Уралкалий» отправлял в бюджет полсуммы от прибыли, а оставшуюся часть вычитал в счет долга.

В 2017 году прибыль компании до налогообложения, от которой зависят поступления в бюджет Пермского края, сократилась с 117 млрд до 63,6 млрд рублей. Но в компании видят тренд на восстановление мирового рынка калия.