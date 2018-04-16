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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:10  16 апреля 2018 0

Российские атомные подлодки устроили дуэль на Камчатке

Подлодки «Владимир Мономах» и «Александр Невский» разыграли «дуэльную ситуацию»Фото: Министерство обороны РФ

Атомные подлодки «Владимир Мономах» и «Александр Невский» разыграли дуэль в рамках учений у берегов Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения „Владимир Мономах“, отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подводной лодкой условного противника», — рассказал капитан второго ранга Николай Воскресенский, чьи слова приводит РИА «Новости». При этом на стороне «противника» выступал другой крейсер — «Александр Невский». Экипажи подлодок разыграли «дуэльную ситуацию», провели учения по атаке и контратаке. «Владимир Мономах» направил учебную торпеду по условному противнику и успешно уклонился от ответной атаки.

В то же время неудачно закончились учения для одной из лучших американских подлодок в конце марта, сообщала «Национальная служба новостей». Субмарина Hartford планировала отработать сценарий нанесения ударов по условному противнику — России, но не смогла пробиться сквозь толщу льда и застряла.

Дарья Корчак
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