В Москве украли барокамеру, в которой тренировался космонавт Юрий Гагарин

В Москве украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов, Георгий Гречко и другие советские космонавты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
О происшествии стало известно после публикации поста в telegram-канале Mash. В нем отмечается, что аппарат украли с охраняемой стоянки в Строгино, где его оставил мастер Анатолий Фабричнов, который забрал барокамеру из Музея космонавтики для реставрации.
По словам охранников, барокамеру забрали «другие реставраторы»: «Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули „Поехали!“ и были таковы». Документы охранники не проверяли.
К настоящему времени Фабричнов уже написал заявление в полицию. Он пообещал забрать его в том случае, если барокамеру вернут.