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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:11  16 апреля 2018 0

В Москве украли барокамеру, в которой тренировался космонавт Юрий Гагарин

Экспонат выкрали перед реставрационными работамиФото: скриншот из ролика

В Москве украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов, Георгий Гречко и другие советские космонавты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

О происшествии стало известно после публикации поста в telegram-канале Mash. В нем отмечается, что аппарат украли с охраняемой стоянки в Строгино, где его оставил мастер Анатолий Фабричнов, который забрал барокамеру из Музея космонавтики для реставрации.

По словам охранников, барокамеру забрали «другие реставраторы»: «Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули „Поехали!“ и были таковы». Документы охранники не проверяли.

К настоящему времени Фабричнов уже написал заявление в полицию. Он пообещал забрать его в том случае, если барокамеру вернут.

Павел Маркуш
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