20:28 19 апреля 2018 0

Режиссер добавил, что согласен с позицией Катрин Денев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер Никита Михалков высказал свое мнение относительно голливудского скандала вокруг домогательств продюсера Харви Вайнштейна к актрисам. Руководитель Московского Международного кинофестиваля отметил, что в данном вопросе ему близка позиция актрисы Катрин Денев и он «может только позавидовать Вайнштейну».

Во время пресс-конференции журналисты спросили у Михалкова о его отношении к феминизму и борьбе с домогательствами, которая началась в Голливуде с Харви Вайнштейна и докатилась до Госдумы. В ответ режиссер сказал, что Вайнштейну можно только позавидовать. «Когда тебя, далеко не Алена Делона, любят такие женщины, неважно за что, когда они имеют товарный вид. А когда они потом теряют товарный вид и начинают тебя обвинять — это как-то некрасиво. Это абсолютная порнография, я этого не приемлю», — приводит RT слова Михалкова.

Режиссер добавил, что согласен с позицией французской актрисы Катрин Денев. «Вы же разрушаете отношения между мужчинами и женщинами. Вы пугаете мужчин, мешаете им подходить к женщинам, привлекая их к другим мужчинам», — подытожил Михалков.

Волна обвинений в харассменте докатилась и до Госдумы. В частности, ряд журналисток обвинили депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. За коллегу вступился Виталий Милонов, выступающий за создание в России полиции нравов, передает «Национальная служба новостей».