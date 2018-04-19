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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:28  19 апреля 2018 0

Михалков позавидовал скандалам с домогательствами. «Теряют товарный вид и начинают обвинять». ВИДЕО

Всероссийский форум
Режиссер добавил, что согласен с позицией Катрин ДеневФото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер Никита Михалков высказал свое мнение относительно голливудского скандала вокруг домогательств продюсера Харви Вайнштейна к актрисам. Руководитель Московского Международного кинофестиваля отметил, что в данном вопросе ему близка позиция актрисы Катрин Денев и он «может только позавидовать Вайнштейну».

Во время пресс-конференции журналисты спросили у Михалкова о его отношении к феминизму и борьбе с домогательствами, которая началась в Голливуде с Харви Вайнштейна и докатилась до Госдумы. В ответ режиссер сказал, что Вайнштейну можно только позавидовать. «Когда тебя, далеко не Алена Делона, любят такие женщины, неважно за что, когда они имеют товарный вид. А когда они потом теряют товарный вид и начинают тебя обвинять — это как-то некрасиво. Это абсолютная порнография, я этого не приемлю», — приводит RT слова Михалкова.

Режиссер добавил, что согласен с позицией французской актрисы Катрин Денев. «Вы же разрушаете отношения между мужчинами и женщинами. Вы пугаете мужчин, мешаете им подходить к женщинам, привлекая их к другим мужчинам», — подытожил Михалков.

Волна обвинений в харассменте докатилась и до Госдумы. В частности, ряд журналисток обвинили депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. За коллегу вступился Виталий Милонов, выступающий за создание в России полиции нравов, передает «Национальная служба новостей».

Павел Маркуш
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