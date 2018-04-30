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30 апреля 2018
29 апреля 2018
02:57  30 апреля 2018 0

Захарова разнесла британских журналистов за хамство и цинизм

Медиа-форум
Мария Захарова с критикой отнеслась к поведению британских журналистовФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала британских журналистов за цинизм и «хамские» вопросы на брифинге с сирийцами по ситуации в городе Дума. Свое мнение по этому поводу она высказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. Это сверх цинизма, вопрос — хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации», — заявила Захарова.

Страны Запада, напомним, обвинили правительственные войска Сирии в использовании химоружия в городе Дума 7 апреля. Доказательств этому никаких нет, однако к якобы произошедшей химатаке, по их версии, была причастна и Россия. В качестве ответных мер США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии ракетный удар.

Сергей Демин
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