Порноактриса решила наказать Трампа за легкомыслие и клевету

00:58 01 мая 2018 0

Сторми Дэниелс обратилась в суд с иском о клевете Фото: страница Сторми Дэниелс в Instagram

Порноактриса Сторми Дэниелс вновь обратилась в суд с иском против президента США Дональда Трампа. На этот раз она намерена добиться возмещения ущерба, который нанес ей американский лидер своим сообщением в Twitter, обвинив ее в мошенничестве.

Заявление было подано в федеральный суд в Нью-Йорке в понедельник, 30 апреля. В документе говорится, что Трамп оклеветал ее, когда написал в Twitter, что она участвует в мошенничестве из-за обнародования составленного по ее рассказу портрета человека, который угрозами заставлял ее молчать об интимной связи с президентом.

«Только что мы подали иск против Трампа за его последние легкомысленные и дискредитирующие заявления о моем клиенте Сторми Дэниелс. Он хорошо осведомлен о том, что произошло, и о его соучастии. Мы полностью намерены пролить на это свет», — приводит РИА «Новости» слова адвоката порноактрисы, который намерен добиться рассмотрения дела судом присяжных и взыскать с Трампа нанесенный актрисе ущерб.

Ранее, напомним, Сторми Дэниелс уже обращалась в суд с иском против Дональда Трампа. По ее словам, у них были интимные отношения в течение 2006—2007 годов. После этого порноактриса якобы получила за свое молчание об этом 130 тысяч долларов и подписала договор о неразглашении информации. Сам президент все опровергает.