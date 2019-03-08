США могут ввести санкции против причастных к убийству Немцова

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против тех, кто причастен к убийству оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
«По единогласному решению инициативы были направлены со внесенными в них поправками [на рассмотрение] Палате представителей [полного состава]», — приводит слова пресс-службы ТАСС. Данная резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.
Также в резолюции конгрессмены США призвали вашингтонскую администрацию расследовать обстоятельства убийства Немцова. Документ был внесен по случаю четвертой годовщины его смерти.
В тексте резолюции осуждаются российские власти, которые якобы скрыли обстоятельства убийства политика. Члены Конгресса призывают правительство США «во время любых контактов с правительством Российской Федерации поднимать вопрос убийства Немцова». А также просят правительство России «провести независимое международное расследование убийства Немцова при содействии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)».
Борис Немцов был молодым реформатором во времена правления Бориса Ельцина и занимал министерские должности в российском правительстве. В 2013 году он стал депутатом Ярославской областной думы. Также политик был сопредседателем партии «Парнас». Немцов был застрелен в ночь с 27 на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в в центре Москвы. Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2017 году суд признал виновными исполнителей убийства Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.