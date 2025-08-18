Трамп заявил, что намерен положить конец кризису на Украине назло критикам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что только он в силах закончить конфликт на Украине
Трамп заявил, что только он в силах закончить конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп намерен окончить украинский конфликт, невзирая своих многочисленных критиков. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что, будь он в момент начала конфликта президентом США, кризиса бы удалось избежать. » Я точно знаю, что делаю. Мне не нужны советы людей, которые не смогли остановить конфликты.», — написал Трамп. Он назвал своих критиков глупыми, легкомысленными и завистливыми людьми, без интеллекта и здравого смысла. «Они не понимают, что только усложняют ситуацию», — подчеркнул Трамп.  

Ранее Трамп встретился с президентом России Владимир Путиным. Основной темой саммита стало украинское урегулирование. Сегодня, 18 августа, Трампу предстоит встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп намерен окончить украинский конфликт, невзирая своих многочисленных критиков. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social. Трамп в очередной раз подчеркнул, что, будь он в момент начала конфликта президентом США, кризиса бы удалось избежать. » Я точно знаю, что делаю. Мне не нужны советы людей, которые не смогли остановить конфликты.», — написал Трамп. Он назвал своих критиков глупыми, легкомысленными и завистливыми людьми, без интеллекта и здравого смысла. «Они не понимают, что только усложняют ситуацию», — подчеркнул Трамп.   Ранее Трамп встретился с президентом России Владимир Путиным. Основной темой саммита стало украинское урегулирование. Сегодня, 18 августа, Трампу предстоит встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...