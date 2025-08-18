Трамп заявил, что намерен положить конец кризису на Украине назло критикам

Президент США Дональд Трамп намерен окончить украинский конфликт, невзирая своих многочисленных критиков. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что, будь он в момент начала конфликта президентом США, кризиса бы удалось избежать. » Я точно знаю, что делаю. Мне не нужны советы людей, которые не смогли остановить конфликты.», — написал Трамп. Он назвал своих критиков глупыми, легкомысленными и завистливыми людьми, без интеллекта и здравого смысла. «Они не понимают, что только усложняют ситуацию», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп встретился с президентом России Владимир Путиным. Основной темой саммита стало украинское урегулирование. Сегодня, 18 августа, Трампу предстоит встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
