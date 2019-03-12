Названы самые протестные регионы на Урале

Большая часть регионов Урала вошла в число территорий с «заметным уровнем протестной активности». Об этом говорится в докладе «Рейтинг протестной активности российских регионов», подготовленном Институтом региональной экспертизы.
К таким регионам эксперты, в частности, отнесли Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. При этом последняя возглавила рейтинг самых протестных территорий на Урале. В целом по стране она занимает 15-е место. Свердловская, Челябинская области и ЯНАО заняли 21-е, 31-е и 32-е места соответственно. Пермский край, Тюменскую область, и ХМАО и специалисты отнесли к территориям с «умеренным уровнем протестной активности». Они заняли 46-е, 50-е и 53-е места по стране.
В исследовании сообщается, что топ регионов «красной зоны» (с максимальным уровнем протестной активности) заняли Волгоградская и Архангельская области, а также Москва.
Эксперты указывают на умеренный характер протестной активности россиян в минувшем феврале. «В протестной повестке преобладали акции социально-экономического характера. Сохраняется тенденция, согласно которой протестные акции с политическими требованиями проходят с меньшим количеством людей и чаще всего в форме пикетов, в том числе одиночных», — отмечается в докладе. Авторы исследования указывают на то, что социально-экономический протест имеет преимущественно региональную специфику». При этом ключевым вопросом, волнующим граждан в феврале, так же, как и в январе, оказалась «мусорная реформа» и прямо или косвенно связанные с ней экологические проблемы.