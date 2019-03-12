Названы самые протестные регионы на Урале

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 17:46
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Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, акция протеста, массовое мероприятие, полиция, задержание, федотова юлия, несанкционированная акция, кашигин александр
Во многих уральских регионах эксперты обнаружили «заметный уровень протестной активности»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большая часть регионов Урала вошла в число территорий с «заметным уровнем протестной активности». Об этом говорится в докладе «Рейтинг протестной активности российских регионов», подготовленном Институтом региональной экспертизы.

К таким регионам эксперты, в частности, отнесли Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. При этом последняя возглавила рейтинг самых протестных территорий на Урале. В целом по стране она занимает 15-е место. Свердловская, Челябинская области и ЯНАО заняли 21-е, 31-е и 32-е места соответственно. Пермский край, Тюменскую область, и ХМАО и специалисты отнесли к территориям с «умеренным уровнем протестной активности». Они заняли 46-е, 50-е и 53-е места по стране.

В исследовании сообщается, что топ регионов «красной зоны» (с максимальным уровнем протестной активности) заняли Волгоградская и Архангельская области, а также Москва.

Эксперты указывают на умеренный характер протестной активности россиян в минувшем феврале. «В протестной повестке преобладали акции социально-экономического характера. Сохраняется тенденция, согласно которой протестные акции с политическими требованиями проходят с меньшим количеством людей и чаще всего в форме пикетов, в том числе одиночных», — отмечается в докладе. Авторы исследования указывают на то, что социально-экономический протест имеет преимущественно региональную специфику». При этом ключевым вопросом, волнующим граждан в феврале, так же, как и в январе, оказалась «мусорная реформа» и прямо или косвенно связанные с ней экологические проблемы.

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