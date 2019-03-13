В США выступили против зависимости Европы от российского газа

Помпео сравнил зависимость Европы от российского газа и США от венесуэльской нефти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вашингтон недоволен зависимостью стран Евросоюза от российского газа. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на энергетической конференции в Хьюстоне.

«Мы не хотим, чтобы европейские коллеги были привязаны к российскому газу через проект „Северный поток — 2“ точно так же, как не хотим, чтобы мы сами зависели от венесуэльских поставок нефти», — цитирует американского госсекретаря RT.

Также Майк Помпео выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель поменяет свою позицию по российскому газовому проекту, отмечает агентство Nation News. По мнению госсекретаря США, немецкие власти спонсируют строительство в то время, пока другие страны стараются его саботировать

Газопровод «Северный поток — 2» строится из России в Германию, напоминает «Национальная служба новостей». Он будет проходить по дну Балтийского моря и передавать по 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Против строительства проекта не раз высказывались власти Соединенных Штатов Америки.