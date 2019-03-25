Депутат Госдумы предложил кастрировать педофилов

Наказание для педофилов, по мнению парламентария, должно быть самым жестким Фото: depositphotos.com © URA.RU

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов предложил кастрировать педофилов. По его мнению, наказание за сломленную детскую психику должно быть самым суровым.

«Идея по поводу кастрации педофилов — правильная. Даже если единожды такое преступление было совершено в отношении малолетних, их [преступников — прим. ред.] надо кастрировать и пусть сидят уже кастрированными в тюрьме», — передает слова Вострецова агентство «Москва». Депутат отметил, что тюремный срок для таких людей должен доходить до пожизненного. Парламентарий также выразил сожаление о том, что в России отменена смертная казнь. Он напомнил, что «раньше был расстрел» за терроризм, тяжкие убийства и педофилию.

Ранее уполномоченная по правам человека в Ставропольском крае Светлана Адаменко выступила с требованием принудительно кастрировать педофилов. Она заявила, что таких людей нужно «кастрировать в обязательном порядке» и ставить на особый учет.

Депутат Вострецов известен резкими высказываниями. Ранее он выступил с требованием запретить попрошайничество.