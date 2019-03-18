В России хотят запретить попрошайничество

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 21:27
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Попрошайки, бомжи Курган, попрошайка
Региональные власти должны оказывать помощь попрошайкам, считает ВострецовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России могут запретить попрошайничество. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

«Необходимо раз и навсегда решить вопрос с попрошайничеством», — сказал Вострецов «Федеральному агентству новостей». Депутат возмутился, что уличные попрошайки зачастую бывают трудоспособного возраста и могли бы найти себе работу. «Таким людям в первую очередь нужна поддержка, и власти регионов должны ее оказать», — добавил Вострецов. Представитель Госдумы также подчеркнул, что для людей, строящих бизнес на попрошайках, нужно ввести уголовную ответственность.

Ранее парламент Петербурга принял законопроект, запрещающий гадалкам и попрошайкам «атаковать» пассажиров метрополитена, напоминает Nation News. В качестве наказания для них предлагается штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

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