В России хотят запретить попрошайничество

В России могут запретить попрошайничество. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.
«Необходимо раз и навсегда решить вопрос с попрошайничеством», — сказал Вострецов «Федеральному агентству новостей». Депутат возмутился, что уличные попрошайки зачастую бывают трудоспособного возраста и могли бы найти себе работу. «Таким людям в первую очередь нужна поддержка, и власти регионов должны ее оказать», — добавил Вострецов. Представитель Госдумы также подчеркнул, что для людей, строящих бизнес на попрошайках, нужно ввести уголовную ответственность.
Ранее парламент Петербурга принял законопроект, запрещающий гадалкам и попрошайкам «атаковать» пассажиров метрополитена, напоминает Nation News. В качестве наказания для них предлагается штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.