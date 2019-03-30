Президент Франции раскритиковал решение США признать Голанские высоты территорией Израиля

Глава Франции Эммануэль Макрон посчитал, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает международное право.
«Президент республики подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами, оккупированной территорией, противоречит международному праву и может лишь способствовать напряжённости в регионе», — передает RT сообщение Елисейского дворца.
Ранее Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, заявив, что данная территория обеспечивает безопасность еврейского государства. Позже стало известно, что глава РФ Владимир Путин обсудит позицию США с лидером Ливанской Республики Мишелем Ауном.
Голанские высоты принадлежали Сирии и были частично оккупированы Израилем в 1967 году. Сейчас Тель-Авив контролирует две трети территории, треть находится под контролем Дамаска.