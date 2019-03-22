Трамп заявил о готовности признать Голанские высоты израильскими

Большую часть важного района Израиль оккупировал в 1967 году Фото: depositphotos.com © URA.RU

Вашингтон готов признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, назвавший земли стратегически важными для Тель-Авива.

«Спустя 52 года Соединенным Штатам пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — приводит телеканал 360 слова американского президента, опубликованные в Twitter. В Израиле уже оценили заявление Трампа: со словами благодарности выступил премьер Биньямин Нетаньяху.

Между тем, эксперты сомневаются, что международные организации признают Голаны израильскими, передает RT. Скорее всего, подготовленные США и Израилем документы заблокируют в Совбезе ООН. Сама позиция Вашингтона по данному вопросу может нанести непоправимый урон отношениям США и арабских государств.

Голанские высоты, ранее принадлежавшие Сирии, были частично оккупированы Израилем в 1967 году. В настоящее время Израиль контролирует две трети территорий, треть находится под контролем Сирии.