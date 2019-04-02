Для встречи с пермскими бизнесменами премьер Медведев приготовил бизнес-сенсацию

Медведев сообщил, что правительство подставит плечо бизнесу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России простимулирует участие госкомпаний в стартапах. Такое сенсационное заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев во время своего визита в Пермь. Глава правительства на встрече с бизнесменами в пермском технопарке отметил, что готов даже подписать соответствующую директиву, но добавил, что одними директивами невозможно простимулировать крупные компании. Поэтому правительство должно будет замотивировать предприятия как-то иначе, отметил Медведев.

Премьер вместе с министром экономического развития страны Максимом Орешкиным и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым ответил ещё на несколько вопросов из зала. Например, директор частного детского сада Антон Босенко спросил премьера о возможности информировать предпринимателей о новых мерах поддержки через социальные сети. Медведев сказал, что данное направление получит развитие, и отметил, что у него много подписчиков в социальных сетях и он понимает важность этого направления.

О том, где узнать о мерах государственной поддержки бизнеса, интересовался другой пермский предприниматель из компании «Урал-полимер». На это премьер-министр заявил: «У нас есть бизнес-навигатор, там большая часть информации. Но должен быть и региональный ресурс». Максим Решетников добавил, что в Перми для этого уже открыт специальный офис «Мой бизнес».

Один из пермских автобусных перевозчиков Олег Сасунов спросил премьера, будет ли возобновлена программа кредитования бизнеса под 8,5%, в которой станут принимать участие местные банки. Медведев ответил: «Будет. Буквально вчера это обсуждали!»