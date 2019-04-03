Турчак предложил облегчить жизнь сельским депутатам

Секретарь генсовета «Единой России» хочет, чтобы активные граждане не боялись идти в депутаты на селе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

В Госдуму внесен законопроект, который упрощает процедуру декларирования доходов для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Автором документа является зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В пояснительной записке Турчак отмечает, что большая часть таких депутатов — учителя, врачи и соцработники, которые получают единственный доход по основному месту работы, и для них сбор всех документов для декларации затруднителен. Согласно проекту закона, сельские народные избранники, работающие депутатами на общественных началах, должны декларировать доходы, только если в течение года приобрели землю, недвижимость, транспортное средство или ценные бумаги на сумму, превышающую доходы депутата или его семьи за три последних года. Если подобных сделок не совершалось, об этом нужно сообщить высшему должностному лицу субъекта. Турчак подчеркнул, что поправки позволят привлечь больше активных россиян идти в депутаты и решать проблемы односельчан.

Помимо этого, Турчак внес законопроект, который определяет ответственность для депутатов органов местного самоуправления за представление недостоверных сведений о доходах. К таким мерам относятся предупреждение и освобождение от должности без прекращения полномочий депутата. В настоящее время за небольшую неточность или опечатку предусмотрено прекращение полномочий. Данные санкции также применяются к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что 16 депутатов в Курганской области сложили полномочия в 2018 году из-за необходимости сдавать декларации о доходах. В 2017 году 46 депутатов ушли из дум по этой причине. В 2016-м — 147.

По закону о своих доходах чиновники, госслужащие и парламентарии всех уровней должны отчитываться до 1 апреля. После этого на протяжении 14 рабочих дней документы проверяют, а в течение месяца можно вносить правки или дополнять декларации. «URA.RU» писало, что в 2019 году декларации сдали президент РФ Владимир Путин и чиновники Кремля, премьер-министр Дмитрий Медведев и члены кабмина и депутаты Госдумы.