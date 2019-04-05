Проверка Порошенко на наркотики повысила шансы Зеленского на победу

Ажиотаж вокруг грядущих дебатов идет на руку шоумену Фото: личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

Предложение Владимира Зеленского сдать анализы перед дебатами с Петром Порошенко является хорошим технологическим ходом и намеком гражданами Украины на «Петю-алкоголика», заявил «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он подчеркнул, что этим предложением шоумен поставил президента Украины в безвыходное положение.

«Это явный намек всем на Петю-алкоголика. Хоть Порошенко и оказался чист, но осадок от ситуации остался. Важен сам факт того, что президента Украины проверяют на наркотики. По сути, у Порошенко выбора нет, так как отказ от сдачи анализов сыграл бы против него», — сказал политолог.

Журавлев добавил, что сама идея дебатов на стадионе также положительно отразится на рейтинге Зеленского. «Для Порошенко это провальная затея, исходя из его психологического статуса, ведь Зеленский — шоумен, а действующий глава государства — чиновник. Ему вообще публичные выступления не особо даются, а уж тем более на стадионе, где половина людей его терпеть не может и будет орать. Политтехнологи Зеленского в этой ситуации рассчитали все хорошо. Дебаты он фактически уже выиграл», — заключил эксперт.

Действующий президент Порошенко и другой кандидат на пост главы государства, шоумен Владимир Зеленский, сдали анализы утром пятого апреля. Экспертизу предложил провести артист, когда вызывал оппонента на дебаты, которые пройдут на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля. Они будут предшествовать второму туру президентских выборов, намеченных на 21 апреля.