Выступление представителя России в Совбезе ООН прервали

Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен дважды прервал выступление постпреда России Василия Небензи. Инцидент случился на заседании Совета безопасности (СБ) по Украине.
Небензя попытался выступить после того, как Совет отказался рассматривать принятый на Украине закон о государственном языке. Представитель России назвал инициативу «языковой инквизицией» и указал на нарушение минских договоренностей. В это время Аллен перебил коллегу и потребовал слово, но ему отказали, пишет ТАСС.
Через пару минут Аллен снова попытался прервать Небензю, заявив, что «процедура объяснения голосования не дает российскому дипломату право озвучивать полноценное выступление». «Мы увидели сегодня попытку ввести цензуру в СБ. Те методы, которыми это делалось, неприемлемы», — заявил в ответ глава российской дипмиссии.
Ранее Франция, Германия и США отказались рассматривать принятый на Украине 15 мая закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Представители стран заявили о несвоевременности вопроса, напоминает «Национальная служба новостей». Проект предполагает обязательное использование украинского языка в работе органов власти и публичной жизни. Исключением является частное общение и религиозные обряды, уточняет агентство Nation News.