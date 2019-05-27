Леонид Парфенов считает политическими митинги в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Журналист Леонид Парфенов назвал «майданными» несанкционированные митинги против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. По мнению телеведущего, протесты горожан носили в первую очередь политический характер.

«В кои-то веки соглашусь с госпропагандой. По-моему, в том числе и „майданные“ эти протесты», — сказал Парфенов в очередном выпуске своего шоу «Парфенон» на YouTube. Он напомнил, что в 2011 году в России после выборов в Госдуму прошли массовые протестные акции, главный лозунг которых звучал как «Вы нас даже не представляете». «Все так и осталось. Кого представляют губернатор [Свердловской области Евгений Куйвашев] и мэр [Екатеринбурга Александр Высокинский], если они только из опроса ВЦИОМ узнают, что „продавливали“ свое решение вопреки мнению 74% екатеринбуржцев? Доверия к власти нет», — подчеркнул журналист.

В Екатеринбурге почти неделю длились несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. В конфликт вмешался Владимир Путин, который предложил опросить жителей о месте возведения храма, напоминает «Национальная служба новостей». После этого были остановлены работы на стройплощадке, а городские власти начали готовиться к опросу.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел собственное исследование. Оно показало, что 74% горожан считают сквер неудачным местом для строительства храма, а 10% полностью поддерживают стройку в парке.