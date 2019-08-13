Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

По мнению сенатора, действия силовиков на незаконных митингах в Москве были неправомерными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член Совета Федерации от Иркутской области, бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев назвал избыточными действия силовиков, которые задерживали участников незаконных акций протеста в Москве.

«Вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное. Плохая власть борется с недовольными, хорошая власть — с причинами недовольства», — написал политик в своем аккаунте в Instagram.

Мархаев является членом КПРФ. До 2007 года он работал в органах внутренних дел, он был основателем и первым командиром бурятского ОМОНа. В Совет Федерации его делегировал иркутский губернатор-коммунист Сергей Левченко. Работая в верхней палате парламента, Мархаев голосовал против законов о повышении пенсионного возраста, НДС и «суверенном интернете».

Митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных политиков, которые, по заявлению избиркомов, не смогли набрать нужное количество подписей избирателей, начались в Москве 14 июля. Несколько акций — 20 июля и 10 августа — были согласованы городскими властями. Остальные митинги и шествия были незаконными. Из-за столкновений демонстрантов с полицией было возбуждено несколько уголовных дел. Московские протесты на официальном уровне поддержали в конгрессе США.