В Киеве заявили о «катастрофической» ситуации с углем

Ежедневно на Украине расходуются 49 тысяч тонн угля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭЦ) на Украине сократились наполовину по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире украинского телеканала Zik заявил депутат Верховной Рады Михаил Волынец, призвав вмешаться в ситуацию новое руководство страны.

«Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года», — приводит слова парламентария ТАСС. Волынец назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой».

Парламентарий добавил, что к решению проблемы должно подключиться новое руководство страны, поскольку сокращение запасов угля угрожает стабильной работе предприятий зимой.