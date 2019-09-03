В Киеве заявили о «катастрофической» ситуации с углем

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Клипарт. Екатеринбург, поезд, железнодорожный состав, уголь, грузоперевозки
Ежедневно на Украине расходуются 49 тысяч тонн угляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭЦ) на Украине сократились наполовину по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире украинского телеканала Zik заявил депутат Верховной Рады Михаил Волынец, призвав вмешаться в ситуацию новое руководство страны.

«Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года», — приводит слова парламентария ТАСС. Волынец назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой».

Парламентарий добавил, что к решению проблемы должно подключиться новое руководство страны, поскольку сокращение запасов угля угрожает стабильной работе предприятий зимой.

В августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тысячи тонн угля, при этом в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1,4 миллиона тонн, напоминает «Царьград». Основной экспортер угля на Украину — Россия — в июне сократила поставки ресурсов на 85%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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