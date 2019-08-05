Россия может оставить Украину без угля

Россия резко сократила поставки угля на Украину, сообщил журналистам сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, заместить черное российское топливо украинским властям вряд ли удаться.
«Если брать весь импорт угля на Украине за 100%, то более 70% из них — это Россия. Без России Украина просто не сможет заполнить дефицит угля, который образовался после утраты угольных предприятий Донбасса», — пишет «Газета.ру» со ссылкой на слова Марунича. Он подчеркнул, что после потери Донецкой и Луганской областей, Киев лишился половины угледобычи.
Ранее сообщалось, что в июне 2019 года поставки российского угля на Украину упали на 85%, сообщил «