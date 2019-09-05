Ходорковский ответил на критику Навльного из-за поддержки единороссов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский ответил на пост блогера Алексея Навального, который обвинил Ходорковского в поддержке кандидата в депутаты от «Единой России» Валерии Касамары на выборах в Мосгордуму. Свое негодование предприниматель выразил в Twitter.

Навальный в посте на Facebook заявил, что Ходорковский оплачивает рекламу своего сайта, на котором призывает голосовать за кандидата от «Единой России» Валерию Касамару, а политика Магомета Яндиева (от партии «Справедливая Россия») в его списке вообще нет. «Только, пожалуйста, хотя бы не говорите мне, что эта реклама оплачена деньгами, собранными на политзэков», — заключил Навальный.

Ходорковский в своем Twitter опроверг обвинения блогера. «Я?! Единороссов?! Да еще на деньги политзэков?! Ок. Первое — не поддерживаю. Второе — не трачу. Третье — Яндиев есть», — написал Ходорковский.

Опрошенные «URA.RU» политологи признали, что спор Ходорковского и Навального вокруг выборов в Мосгордуму носит личный характер. Бизнесмен и блогер пытаются свести счеты, так как являются «конкурентами по оппозиционному лагерю». Так, Навальный разработал систему так называемого «Умного голосования», а Ходорковского уличили в подготовке срыва выборов.

Выборы в законодательные собрания и городские думы пройдут в России 8 сентября. В Кремле проанализируют их итоги и, вероятно, изменят правила.