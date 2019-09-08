КПРФ и Навального обвинили в «сливе» избирательного округа в Москве

Член партии «Яблоко» Максим Кац обвинил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и блогера Алексея Навального в отказе от борьбы на одном из избирательных округов в Москве. По его словам, КПРФ отзывает наблюдателей с участков в избирательном округе №8, где поддержанная Навальным Дарья Беседина имеет шансы выиграть у коммуниста Вадима Кумина.
«Поступают сообщения, что КПРФ отзывает всех своих наблюдателей в 8 округе, где Беседина может победить лидера их списка Кумина», — написал Кац в Twitter. По его словам, в числе наблюдателей, покидающих избирательные участки, — представители штаба Алексея Навального, которые получили аккредитации от КПРФ.
Согласно сайту «Умного голосования» — проекта Алексея Навального, его штаб поддерживает в избирательном округе именно Дарью Беседину, выдвинутую «Яблоком».
«Сговор — хоть и ситуационный — между КПРФ и штабом Навального есть. Мы это видим по тому, какие кандидаты поддерживаются „Умным голосованием“», — сказал в разговоре с «URA.RU» политолог Марат Баширов. Также он отметил, что отзыв наблюдателей фактически означает отказ КПРФ от борьбы в округе и подготовку заявления о фальсификациях при голосовании.