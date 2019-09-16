Бизнесмен заплатит штраф за рекламу кастрации неверных мужей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало незаконной рекламу местной ветеринарной клиники, которая предложила в качестве услуги бесплатную «кастрацию неверных мужей». Как сообщили в пресс-службе ведомства, предпринимателю может грозить штраф до полумиллиона рублей.
«Комиссия решила, что эта реклама является оскорбительной. Предпринимателю выдано предписание о снятии рекламы с распространения. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении», — заявили в УФАС.
В ведомстве уточнили, что, в соответствии с Кодексом об административном правонарушении, предприниматель может быть оштрафовал на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Как писало «URA.RU», в мае он разместил наружную рекламу ветклиники: «Акция кастрация. Кот — 1000 руб. Кошка — 2500 руб. Неверный муж бесплатно».