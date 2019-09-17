Шакро вступился за крестника потомственного вора в законе

Артем Саргсян является крестником Гурама Чихладзе Фото: скриншот видео канала ПРАЙМ КРАЙМ, YouTube

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Шакро (Захарий Калашов) вступился за коллегу Артема Саратовского (Артем Саргсян), с которого потребовали снять титул из-за не возвращенного игорного долга. Поводом для заступничества стала связь Саргсяна с 35-летним потомственным кутаисским вором Гурамом Чихладзе (Квежовичем).

«Чтобы не вредить репутации Квежовича, Шакро и Бадри попросили Камо [Горьковского] „убить эту тему“. Не посмев отказать, Камо начал тех же воров переубеждать в обратном», — пишет ИА «Прайм Крайм» со ссылкой на источники. По данным издания, некоторые авторитеты сказали, что «слово не воробей», а поведение Камо, который поднял тему, может сказаться на его будущем.

Квежович является крестным отцом Саргсяна. Последний был принят в криминальную семью при активном участии Квежовича в 2013 году.

Ранее сообщалось, что Квежович был избит на встрече с Гули (Надир Салифов) казахским авторитетом. После этого Гули обвинили в связях с казахскими спецслужбами.

Шакро называют главным вором России. В 2018 году он был приговорен почти к десятилетнему сроку. Это стало поводом для разговоров об ослаблении авторитета и смене лидера.