Российские музыканты поспорили из-за запрета курить на балконах

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук и пианист Денис Мацуев прокомментировали запрет курения на балконах, который вступает в силу 1 октября. Музыканты не сошлись во мнении.
«Отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут», — цитирует Шевчука «Национальная служба новостей». Музыкант подчеркнул, что считает данную меру «неправильной».
Противоположную точку зрения высказал Мацуев, который считает, что запрет помогает заботиться о здоровье людей. «Считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. <…> Я с этим [с введением запрета] согласен, поддерживаю, потому что курить плохо!» — считает пианист. При этом музыкант задается вопросом, как данный запрет будет исполняться на практике и кто будет заниматься проверками.
Ранее правительство РФ утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, напоминает RT. Таким образом, с 1 октября за курение на балконе россиянам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей. МЧС также предупредило россиян об уголовной ответственности за курение на балконе.