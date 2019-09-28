27 сентября 2019

Российские музыканты поспорили из-за запрета курить на балконах

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд ДДТ в Екатеринбург, шевчук юрий
Юрий Шевчук выступил против запрета курить на балконеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук и пианист Денис Мацуев прокомментировали запрет курения на балконах, который вступает в силу 1 октября. Музыканты не сошлись во мнении.

«Отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут», — цитирует Шевчука «Национальная служба новостей». Музыкант подчеркнул, что считает данную меру «неправильной».

Противоположную точку зрения высказал Мацуев, который считает, что запрет помогает заботиться о здоровье людей. «Считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. <…> Я с этим [с введением запрета] согласен, поддерживаю, потому что курить плохо!» — считает пианист. При этом музыкант задается вопросом, как данный запрет будет исполняться на практике и кто будет заниматься проверками.

Ранее правительство РФ утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, напоминает RT. Таким образом, с 1 октября за курение на балконе россиянам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей. МЧС также предупредило россиян об уголовной ответственности за курение на балконе.

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