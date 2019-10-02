Путин рассказал, как ямальские проекты помогут России

Россия к 2035 году будет производить 120-140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Важную роль в этом сыграют проекты «НОВАТЭКа» на Ямале — заводы «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.
Глава государства отметил, что через 5-10 лет половина мирового газового рынка будет приходиться на сжиженный природный газ, поэтому Россия занимается развитием Северного морского пути и транспортного флота. По его словам, завод «Ямал СПГ» в Сабетте уже позволил России увеличить долю отечественного СПГ на глобальном рынке более чем в два раза. Новый проект «НОВАТЭКа» — завод «Арктик СПГ-2» — даст еще 20 млн тонн газа в год.
«Вместе с компаниями из Франции, Японии, Китая мы реализуем проект Арктик СПГ-2, он даст еще 20 млн тонн газа в год. Низкая себестоимость добычи и привлекательная логистика делает российские СПГ-проекты одними из самых конкурентных в мире и позволяет рассчитывать на долгосрочный рост нашей доли на этом динамичном рынке», — передает слова президента
Ранее «URA.RU» сообщало, что «НОВАТЭК» планирует запустить четвертую линию завода «Ямал СПГ» и создать второй завод «Арктик СПГ 2» производительностью 19,8 миллиона тонн сжиженного природного газа. Промышленные мощности заводов могут принести более одного триллиона рублей заказов на российских предприятиях.