Россия стала лидером в Европе по безналичным платежам

Россияне активно пользуются безналичной оплатой, в том числе электронными кошельками Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group в ходе исследования выявили, что Россия вышла в лидеры в сфере карточных платежей. Так, по мнению исследователей, в стране произошло настоящее «чудо» в сфере оплаты банковскими картами товаров и услуг.

«В соответствии с представленными данными, в период с 2010 по 2018 год в РФ количество безналичных операций выросло в среднем на 22,1%», — передает сайт РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

Добиться так называемого «русского чуда», по мнению исследователей, удалось за счет сочетания высокой концентрации рынка, дешевого розничного финансирования и немалых инвестиций в технологии. Впрочем, начиная с текущего года и вплоть до 2028 года рост карточных платежей должен снизиться до 11,8%. Но и при этом Россия свое лидерство среди 58 исследуемых стран сохранит. В Европе этот показатель в год составит 5,9%.