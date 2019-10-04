На помойке оказываются 17 миллионов тонн еды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» оценили стоимость выброшенных жителями России продуктов в 1,6 триллиона рублей. Так, по их оценке, основанной на данных Высшей школы экономики и Росстата, ежегодно в стране на помойке оказываются 17 миллионов тонн еды.

«Пищевые отходы — колоссальные финансовые потери. Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 триллиона рублей. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года», — указано в исследовании. При этом уточняется, что больше всего продуктов выбрасывают именно домохозяйства, а уж потом — торговые сети.

Согласно исследованию, первое место в отходах домохозяйств занимают продукты из зерна. На их долю приходится 62% всей выбрасываемой продукции. На втором месте картофель (15%), на третьем молочные продукты (5%), передает РБК.

Также эксперты отмечают, что невостребованные и в дальнейшем отправленные на полигоны продукты выделяют токсины и парниковый газ, что способствует загрязнению почвы, воздуха и воды. По мнению РАЭК и «ТИАР-Центра», решить проблему нерационального использования продуктов питания можно за счет фудшеринга — онлайн-сервисов, где люди могут обмениваться продуктами.