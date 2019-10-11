В Высшей школе экономики оценили идею ограничить иностранцев в крупных IT-компаниях

В «Яндексе» опасаются, что новый закон ограничит работу не иностранных, а российских компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Законопроект, который предлагает ограничить долю иностранного владения в значимых IT-компаниях, однозначно требует доработки, но необходим, чтобы не допустить монополии на российском рынке. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

Документ обсуждался 10 октября на заседании комитета Госдумы по информационной политике совместно с представителями органов исполнительной власти и экспертным сообществом. Во время встречи гендиректор ООО «Яндекс» Елена Бунина выразила опасения, что законопроект фактически ограничивает доступ российских компаний на международные финансовые рынки: «Вместо благой заявленной цели о защите внутреннего рынка — цели, которую „Яндекс“ горячо поддерживает, поправки „стреляют в ногу“ российским технологиям» [цитата по «Ведомостям»].

По мнению Буниной, если законопроект будет принят в таком виде, через 10 лет по улицам Москвы будут ездить не российские беспилотники, а беспилотники производства США или Китая.

Комментируя вероятность таких последствий, Иванов согласился с тем, что на этом этапе законопроект сырой и действительно требует доработки. В то же время инициатива призвана не навредить российским компаниям, а лишь взять под контроль иностранные активы и поставить в равные условия всех участников рынка.

«Ключевое в законе — приглашение к дискуссии. К доминирующим цифровым гигантам, стремительное развитие которых можно сопоставить с железными дорогами в начале 20 века, должно быть особое отношение. Любая конкуренция в таких условиях является профанацией. Нужны механизмы выравнивания условий на рынке между большими корпорациями, которые привлекают инвестиции из-за рубежа, и местными компаниями, которые работают только на российском рынке», — сказал Иванов.

Наиболее эффективным решением этой проблемы, по его мнению, являются антимонопольные меры. «Никакие предложения не должны обрушить бизнес, но мы должны найти решения, которые приведут к более сбалансированному и эффективному развитию цифровых платформ», — добавил собеседник агентства.