02 марта 2025

В первый день весны не стало композитора Юрия Мартынова

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Композитора не стало 1 марта
Композитора не стало 1 марта Фото:

На 68-м году, 1 марта, ушел из жизни композитор Юрий Мартынов. Об этом сообщила супруга его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева Анна Пугач, передает «ТАСС». 

«Да, первого марта», — приводит «ТАСС» слова Анны Пугач о дате смерти Мартынова. Причину она не уточнила.

Мартынов родился в Донецкой области 17 апреля 1957 года. Он писал песни для Людмилы Зыкиной, Филиппа Киркорова, Николая Караченцова, Александра Серова и многих других известных исполнителей.

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На 68-м году, 1 марта, ушел из жизни композитор Юрий Мартынов. Об этом сообщила супруга его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева Анна Пугач, передает «ТАСС».  «Да, первого марта», — приводит «ТАСС» слова Анны Пугач о дате смерти Мартынова. Причину она не уточнила. Мартынов родился в Донецкой области 17 апреля 1957 года. Он писал песни для Людмилы Зыкиной, Филиппа Киркорова, Николая Караченцова, Александра Серова и многих других известных исполнителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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