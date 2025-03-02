В первый день весны не стало композитора Юрия Мартынова

Композитора не стало 1 марта
На 68-м году, 1 марта, ушел из жизни композитор Юрий Мартынов. Об этом сообщила супруга его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева Анна Пугач, передает «ТАСС».
«Да, первого марта», — приводит «ТАСС» слова Анны Пугач о дате смерти Мартынова. Причину она не уточнила.
Мартынов родился в Донецкой области 17 апреля 1957 года. Он писал песни для Людмилы Зыкиной, Филиппа Киркорова, Николая Караченцова, Александра Серова и многих других известных исполнителей.
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