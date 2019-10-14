Владимир Путин пожал руки придворным саудовского короля
Во дворце короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде приближенные правителя выстроились в очередь, чтобы пожать руку президенту РФ Владимиру Путину. Видео происходящего в своем twitter-аккаунте опубликовал RT.
Издание вело трансляцию с переговоров Путина и саудовского монарха Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда. На видео попал момент приветствия с рукопожатием и представлением.
По итогам переговоров лидеры государств подписали более 20 документов, в том числе хартию о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти. Правители также обсудили сотрудничество в сфере космоса и энергетики.
Все хотят пожать руку Путину pic.twitter.com/bBhDa6s3rd— RT на русском (@RT_russian) 14 октября 2019 г.