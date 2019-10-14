На рукопожатие к Путину собралась очередь. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин пожал руки придворным саудовского короляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во дворце короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде приближенные правителя выстроились в очередь, чтобы пожать руку президенту РФ Владимиру Путину. Видео происходящего в своем twitter-аккаунте опубликовал RT.

Издание вело трансляцию с переговоров Путина и саудовского монарха Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда. На видео попал момент приветствия с рукопожатием и представлением.

По итогам переговоров лидеры государств подписали более 20 документов, в том числе хартию о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти. Правители также обсудили сотрудничество в сфере космоса и энергетики.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...