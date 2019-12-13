Уральский полпред развеял миф о высшем образовании

По словам Николая Цуканова, добиться карьерного успеха можно только с помощью практики и опыта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента Росси ив УрФО Николай Цуканов заявил, что высшее образование сегодня не является гарантом успеха для молодых людей. Миф об эффективности обучения именно в вузах был сформирован в течение последних нескольких лет, заявил Цуканов на заседании окружного совета по молодежной политике в Екатеринбурге.

Директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин заявил, что высшее образование теряет ценность среди молодых людей. «Но не потому, что люди считают, что не надо учиться, а потому, что образование не дает им навыков», — отметил социолог.

Цуканов согласился с этим и объяснил: «Мы создали миф, что высшее образование дает успех. Если вернуться на 30 лет назад, человек, который после вуза отправлялся на предприятие по распределению, продвигался по карьерной лестнице, если был талантливым. Сначала был мастером, потом бригадиром, начальником цеха, директором производства, гендиректором. Сегодня сложилась такая иллюзия — институт, и сразу руководитель».

По его словам, добиваться успеха молодые люди могут сегодня только с помощью практики и опыта. «И это позволяет, наконец, понять: сам факт получения высшего образования недостаточен, чтобы стать успешным», — сказал Цуканов, подчеркнув, что не выступает против высшего образования как такового.