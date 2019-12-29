Польский журналист ответил на слова Путина, назвавшего дипломата из Варшавы свиньей

Щверчиньский обвинил Москву в желании опозорить Польшу Фото: pixabay.com / Pixabay License

Россию обвинили в желании опозорить Польшу перед союзниками. Таким мнением поделился польский журналист Марек Щверчиньский, комментируя в статье для издания Polityka слова президента России Владимира Путина о польском дипломате 1930-х годов.

По мнению журналиста, Россия пытается не дать полякам высказать их точку зрения на события Второй мировой войны. Он считает, что 2020 год, когда будет отмечаться юбилей Победы, станет годом борьбы за историческую правду. «В 2020 году начнется борьба за формулирование истории. Россия собирается изобразить поляков главными русофобами в Европе», — отметил Щверчиньский.

Освобождение Красной Армией узников концлагеря Освенцим Щверчиньский назвал «прелюдией порабощения» со стороны СССР. Он призвал готовиться к новому этапу информационной войны, пишет деловая газета «Взгляд».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского. До начала Второй мировой войны дипломат пообещал поставить памятник Гитлеру за предложение высылать евреев в Африку.