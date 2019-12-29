Жена Харламова попала в больницу

Кристина Асмус призналась, что играла в театре с высокой температурой
Актрису Кристину Асмус, супругу юмориста Гарика Харламова, госпитализировали. Артистку увезли в больницу на скорой помощи после того, как она играла с высокой температурой в театре.
«Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала Асмус в своем instagram-аккаунте.
Как сообщает актриса, врачи обещают выписать ее в понедельник, но примут окончательное решение, исходя из ее самочувствия. Асмус также пожаловалась, что из-за болезни у нее отсутствует праздничное настроение и она не успела купить подарки к Новому году.