Жена Харламова попала в больницу

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Кристина Асмус призналась, что играла в театре с высокой температуройФото: instagram-аккаунт Кристины Асмус

Актрису Кристину Асмус, супругу юмориста Гарика Харламова, госпитализировали. Артистку увезли в больницу на скорой помощи после того, как она играла с высокой температурой в театре.

«Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала Асмус в своем instagram-аккаунте.

Как сообщает актриса, врачи обещают выписать ее в понедельник, но примут окончательное решение, исходя из ее самочувствия. Асмус также пожаловалась, что из-за болезни у нее отсутствует праздничное настроение и она не успела купить подарки к Новому году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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