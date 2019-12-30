Экс-глава МИД Италии вспомнил, как Путин принимал его на даче

Экс-глава МИД Италии Франко Фраттини поделился с журналистами воспоминаниями о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. В беседе с РИА «Новости» дипломат рассказал, как проходили приемы на даче главы государства в Подмосковье.
Фраттини рассказал, что первый его визит в Россию состоялся вскоре после его перехода на должность главы МИД Италии в ноябре 2002 года. По словам политика, дважды приемы проходили на даче под Москвой. «Зная, что я очень люблю животных, Путин привел с собой свою чудесную собаку — лабрадора Конни. Пока мы беседовали, она все время сидела у камина между нами», — поделился воспоминаниями Фраттини.
Дипломат также отметил, что именно в ходе той беседы президент России рассказал ему об уникальной программе по защите Амурского тигра, которому грозило исчезновение. «И такой проект действительно был реализован, амурского тигра спасли», — отметил экс-глава МИД Италии.
Как напоминает Nation News, присутствие лабрадора Конни на официальных мероприятиях с участием российского лидера радовало далеко не всех иностранных гостей. Так, в 2007 году Владимир Путин привел лабрадора на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая панически боится собак. Этот эпизод позже подробно разбирался в западных СМИ. По мнению журналистов, таким образом российский лидер демонстрировал превосходство над оппонентом.