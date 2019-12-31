В Госдуме предложили штрафовать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом

Будут ли введены санкции, предложенные депутатом Госдумы, пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут появиться штрафы для водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом. По мнению автора инициативы, депутата Госдумы Виталия Милонова, в крупных городах данная категория автовладельцев провоцирует пробки и ДТП.

«Автовладельцы злоупотребляют „аварийкой“ и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», — приводит фрагмент обращения Милонова РИА «Новости». Депутат пояснил, что сложная обстановка на дорогах отчасти связана с появлением различных сервисов, использующих автомобили.

Милонов подчеркнул, что в настоящее время в российских городах все чаще возникают ситуации, когда музыканты, промоутеры и блогеры незаконно перекрывают движение на дорогах и не несут никакого наказания. Конкретных примеров в своем письме депутат не привел. В ГИБДД предложение парламентария пока не комментировали.

Ранее агентство Nation News сообщало, что движение автомобилей в России будут контролировать с помощью новой системы слежения. На реализацию проекта планируется потратить 200 миллионов рублей. В общей сложности на дорогах в 16 регионах РФ будет установлено пять тысяч камер — это позволит эффективнее бороться с угоном машин, а также выявлять опасных водителей.