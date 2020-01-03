Россия уничтожит свои самые мощные в мире ракеты

В текущем году Россия утилизирует две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-20В. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-Маркетинг».
«К 30 ноября 2020 года должны быть утилизированы две боеголовки, считающиеся самыми мощными в мире», — сообщает издание. Уточняется, что обе ракеты весят по 52 тонны и хранятся на одной из воинских частей на Урале. На место нейтрализации их доставят в транспортно-пусковых контейнерах.
По данным агентства, часть материалов, полученных после нейтрализации боеголовок, будет реализована. Так после разборки ракеты останется более 1,2 килограмма золота, около 19 килограммов серебра, 54,5 грамма платины, почти 20 тонн цветных металлов и шесть тонн черных металлов.
Утилизация двух МБР пройдет согласно правилам, предусмотренным договором между Россией и США о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений. А после сообщение об их ликвидации направят американской стороне.