Сябитова дала совет, как после карантина завоевать мужчин

После окончания режима самоизоляции одиноким женщинам стоит брать инициативу в свои руки и ходить на свидания с потенциальными партнерами. Об этом заявила ведущая передачи «Давай поженимся», сваха Роза Сябитова.
«Нужно выбрать себе трех-четырех потенциальных кандидатов, с которыми нужно сходить на свидания и пообщаться вживую», — заявила Сябитова «Ридусу».
При встрече с мужчиной телесваха советует обращать внимание на тревожные сигналы в поведении потенциального партнера. В частности, если в конце свидания мужчина предлагает созвониться позже, то стоит воспринимать это как вежливый отказ от дальнейшего общения и не пытаться продолжать взаимодействие.
Наилучшим местом для первого свидания в период пандемии является летняя веранда, так как там есть возможность соблюдать социальную дистанцию, считает сваха. При этом гулять в парке на первом свидании Сябитова не советует — во время прогулки может быть нарушено личное пространство человека, считает телеведущая.
Говоря о том, как изменилось отношение людей к личной жизни во время пандемии, Сябитова отметила, что во время периода нерабочих дней у россиян появилось время, чтобы обдумать свою личную жизнь.
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