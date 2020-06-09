Сябитова дала совет, как после карантина завоевать мужчин

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Танцы на набережной Городского пруда. Екатеринбург, влюбленные, парочка, романтика, любовь, танцы
Женщинам стоит брать инициативу в свои руки, считает Роза Сябитова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После окончания режима самоизоляции одиноким женщинам стоит брать инициативу в свои руки и ходить на свидания с потенциальными партнерами. Об этом заявила ведущая передачи «Давай поженимся», сваха Роза Сябитова.

«Нужно выбрать себе трех-четырех потенциальных кандидатов, с которыми нужно сходить на свидания и пообщаться вживую», — заявила Сябитова «Ридусу».

При встрече с мужчиной телесваха советует обращать внимание на тревожные сигналы в поведении потенциального партнера. В частности, если в конце свидания мужчина предлагает созвониться позже, то стоит воспринимать это как вежливый отказ от дальнейшего общения и не пытаться продолжать взаимодействие.

Наилучшим местом для первого свидания в период пандемии является летняя веранда, так как там есть возможность соблюдать социальную дистанцию, считает сваха. При этом гулять в парке на первом свидании Сябитова не советует — во время прогулки может быть нарушено личное пространство человека, считает телеведущая.

Говоря о том, как изменилось отношение людей к личной жизни во время пандемии, Сябитова отметила, что во время периода нерабочих дней у россиян появилось время, чтобы обдумать свою личную жизнь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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